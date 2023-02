DZC’68, Longa’30 en SDOUC O23 naar kwartfinale Achterhoek Cup

Spits Nino Willems gaat met DSV vrolijk de carnaval tegemoet: ‘De accu was leeg’

Met een voldane glimlach sjokte hij richting zijn vriendin, die hem feliciteerde met de 2-0 thuisoverwinning van DSV op Heijen. Nino Willems had zijn werk gedaan én zijn ploeg had de koppositie in de vierde klasse F van de Limburgers overgenomen.