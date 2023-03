DZC’68 mag handen dichtknijpen met punt tegen SVL

Met het gelijkspel mocht DZC'68 de handen dichtknijpen, want de gasten uit Langbroek misten in de tweede helft drie enorme mogelijkheden op de 1-2.

SVL was na zestien minuten op voorsprong gekomen. Nadat DZC-keeper Luuk Nieswand prachtig had gered op een vrije trap, liep de doelman vervolgens onder een hoekschop door en zorgde Bart Aalbertsen voor de 0-1.

DZC'68 kwam via spits Jesper Vonk snel terug op 1-1 en had tot de rust een optisch overwicht. Na de pauze was SVL sterker en mocht vooral Aalbertsen het zich aanrekenen dat de gasten niet wonnen.

Van der Veen

Voor DZC'68-trainer Jos van der Veen kan het zijn laatste wedstrijd in Doetinchemse dienst zijn geweest. De oefenmeester, bezig aan zijn vierde seizoen op sportpark Zuid, is in onderhandeling met derdedivisionist Excelsior'31 over een directe overgang naar Rijssen.