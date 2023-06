DZC’68 onderuit bij ONS Sneek, nacompetitie om promotie ten einde

In de eerste tien minuten vielen er al twee doelpunten. ,,We startten sterk en kregen voor de 1-0 al twee kansen", somde trainer Bas van Londen op. De achterstand van DZC'68 duurde niet lang, binnen een minuut was het weer gelijk.”

Toch was de trainer niet tevreden na 45 minuten. ,,Toen stonden we immers met 3-1 achter. Aanvallend ging het nog wel, maar verdedigend en qua omschakeling speelden we niet onze beste wedstrijd voor rust. Het lukte ons niet om dezelfde energie in de wedstrijd te leggen als in andere belangrijke duels.”

Dat noopte de Doetinchemse oefenmeester na de pauze tot wijzigingen. ,We zijn achterin een op een gaan spelen. We moesten wel. Dan zouden we wel zien waar het schip strandde.”

Na de 3-2 kregen de Doetinchemmers nog een goede kans op de gelijkmaker. Van Londen: ,,Die fase speelden we ook beter, maar de 3-3 kwam er niet. De thuisclub scoorde daarentegen de 4-2. Ik vond het al met al een verdiende nederlaag.”



Ondanks de nederlaag zit het seizoen er nog niet helemaal op. ,,We spelen op 1 juli de finale van de Achterhoek Cup", besloot Van Londen.

ONS Sneek-DZC'68 4-2 (3-1). 1-0 Ewart Ottema, 1-1 Cas Evers, 2-1 Mark Westra, 3-1 Nordin Tahboun, 3-2 Levi Hermsen, 4-2 Ewart Ottema.