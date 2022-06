DZC’68-topscorer Gloria Papela naar DUNO

Advendo’57 leeft nog na wonderbaar­lij­ke climax; bier uit Ederveen richting Blauw Geel’55

Mede dankzij een wonderbaarlijke wederopstanding van een streekrivaal is Advendo’57 ontsnapt aan directe degradatie in de derde klasse B en ‘mag’ de club de nacompetitie in.

7 juni