DZC’68 verliest teleurstellende topper van DTS Ede en haakt af

KNVB geeft De Zwaluw gelijk: punten­straf na tweede corona-afgelas­ting ongegrond

OEFFELT - Voetbalvereniging De Zwaluw krijgt toch geen drie punten in mindering. De vierdeklasser uit Oeffelt is met succes in beroep gegaan tegen de straf die KNVB had opgelegd voor de corona-afgelasting van de wedstrijd tegen DSV van zondag 6 maart.

4 april