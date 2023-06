EDS tovert achterstanden weg maar degradeert na strafschoppen, geen derby VDZ-VVO in nacompetitie

voetbal Arnhem e.o.Voor zowel VVO als SC EDS zit de nacompetitie er al na één ronde op. VVO verloor zondag van Quick 1888 en is daarom ook volgend seizoen derdeklasser. SC EDS is na strafschoppen gedegradeerd uit de vierde klasse.

VVO ligt uit de strijd om promotie naar de tweede klasse. In de eerste ronde van de nacompetitie was Quick 1888 uit Nijmegen te sterk (0-2). De gasten waren sneller, fitter en gretiger op hete zonovergoten sportpark De Pinkenberg in Velp, maar verzuimden lang het krachtsverschil om te zetten in een doelpunten. Pas na de pauze was het voor de eerste keer raak door Max Broenland: 0-1. Kort voor het einde rondde de gevaarlijke dribbelaar Taher Taher Agha een knappe solo fraai af 0-2.

,,Een verdiende zege voor Quick”, oordeelde VVO-trainer Peter Gerritsen, die zijn ploeg zag worstelen met de 5-3-2 formatie van de gasten. ,,Daarom hebben we de boel omgezet. We kregen iets meer grip, maar het was onvoldoende.”

Komende donderdagkomt Quick 1888 in Arnhem op bezoek bij VDZ voor de tweede ronde van de nacompetitie. Het duel op sportpark ’t Cranevelt begint om 19.00 uur.

VVO-Quick 1888 0-2 (0-0). Max Broenland 0-1, Taher Taher Agha 0-2.

SC EDS degradeert naar de vijfde klasse. De ploeg uit Ellecom kwam tot vier keer toe terug van een achterstand (4-4), maar verloor uiteindelijk na strafschoppen toch van Go Ahead Deventer.

Na een 0-1 ruststand deed Noah Rensen het kunstje voor met de 1-1. Pelle Ypinga schoot in blessuretijd de 2-2 binnen en in verlenging maakte Robin Verhagen ook de 2-3 van Go Ahead Deventer ongedaan: 3-3. Toen de bezoekers de 3-4 maakten, leek EDS verslagen. Tot Ypinga in de 118e minuut de overlevingstocht van EDS nog maar een keer verlengde. Zijn 4-4 betekende strafschoppen. Daarin bleek Go Ahead de gelukkigste na de misser van Robin Verhagen.

SC EDS-Go Ahead Deventer 3-3, 4-4 nv. (Go Ahead wns)