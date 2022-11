Een diepe buiging voor Luuk Barten, gelegenheidsspits en matchwinnaar bij Angeren tegen Jonge Kracht

Opnieuw een miraculeu­ze ontsnap­ping van Juliana, Quick neemt strafschop­pen beter dan Union

NIJMEGEN - Vierdedivisionist Juliana ’31 is op wonderbaarlijke manier ontsnapt aan uitschakeling in het bekertoernooi. De ploeg van trainer Ton Kosterman boog tegen het in de eerste klasse uitkomende MASV in de slotfase een 0-2 achterstand om in een 3-2 overwinning.

24 november