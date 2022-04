Een quizvraag. Wanneer won Westendorp voor het laatst een competitiewedstrijd?

Dat was op 27 oktober 2019. Toen versloeg de vijfdeklasser Babberich in eigen huis met 3-1 en was het groot feest in de knusse kantine. Met vijftien punten uit vijf duels was het kleine Westendorp de trotse koploper in 5C. ,,De spelers liepen met de borst vooruit”, sprak toenmalig trainer Jeroen Tacke.