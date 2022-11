Eerste derbyzege voor RKHVV tegen MASV, Angeren wint ‘thuis’ in Huissen van Jonge Kracht

Eerste klasse D

RKHVV-MASV 3-1

Het biertje smaakte interim-trainer Frans Koenen van RKHVV zondagmiddag uitstekend op sportpark De Blauwenburcht in Huissen. Zijn RKHVV won meer dan terecht van MASV (3-1) en nam daardoor afstand van de onderste plaatsen. Het was de eerste derbyzege in 1D voor RKHVV, dat eerder onderuit ging tegen SC Bemmel en De Bataven.