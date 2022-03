Eigen doelpunt in blessuretijd kost DOVO de zege tegen Harkemase Boys

E­SA-doel­man zegt MASV af en richt zich op afscheid met nacompeti­tie: ‘Eerst dachten ze wie is die oude gek!’

In een paar weken tijd ziet het perspectief er voor ESA ineens heel anders uit. Na de 6-0 thuiszege afgelopen zaterdag tegen Excelsior Zetten is de Arnhemse ploeg opgeklommen naar de vierde plaats in 3A en betekent de derde overwinning op rij ook nog eens de koppositie in de tweede periode.

13 maart