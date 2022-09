Eindelijk is de derby GVVV-DOVO terug: de laatste doelpuntenmakers hopen nu op een voetbalfeest

Rodny Hofman (34) en Simon Brouwer (37) herinneren zich de laatste hoofdklasseclash op 8 mei 2010 (1-3 winst voor DOVO) tussen beide Veenendaalse grootmachten nog heel goed. Hofman in het rood van DOVO, Brouwer in het blauw van GVVV.

„Ik had een beetje de straal in, want ik begon op de bank”, vertelt Hofman. ,,De trainer (Rob McDonald, EH) wilde rouleren in verband met de naderende nacompetitie tegen degradatie. We stonden voorlaatste, Bennekom stond onderaan.”