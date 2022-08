El Idrissi is een vraagteken bij TEC voor openingswedstrijd tegen ‘titelkandidaat’ Quick Boys

Het is nog hoogst onzeker of Adham El Idrissi zaterdagmiddag (15.30 uur) meteen zijn debuut kan maken voor TEC in de openingswedstrijd tegen Quick Boys. De kersverse aanwinst van de Tielse tweededivisionist heeft dinsdag een blessure overgehouden aan een oefenduel met het Onder 23-team.

,,Adham heeft een schop gekregen, waar hij behoorlijk last van heeft”, vertelt TEC-trainer Hans van de Haar. ,,We gaan zaterdagochtend nog bekijken of hij kan spelen, maar ik heb er een hard hoofd in.”

El Idrissi werd deze week officieel vastgelegd door TEC, nadat hij indruk had gemaakt in meerdere oefenduels. Het voormalig Ajax-talent, vorig seizoen na de winterstop speler van GVVV, scoorde vorige week nog twee keer in het oefenduel met Jong Feyenoord.

Naast El Idrissi ontbreekt in ieder geval Yaël Eisden (bovenbeenblessure). Daan Blij en Anass Aamri zijn op tijd fit na blessureleed.

Kampioenskandidaat

Van de Haar verwacht een zware kluif te hebben aan Quick Boys. ,,Ze hebben heel goed ingekocht, voor mij is Quick Boys een van de kampioenskandidaten. Voor ons is dit meteen een heel mooie graadmeter. We hebben het in de voorbereiding redelijk goed gedaan, we weten hoe we resultaat binnen moeten halen.”

TEC gaat na de veertiende plaats van vorig seizoen nu voor een plek in het linkerrijtje. ,,Ik denk ook dat dat haalbaar is, onze selectie is weer wat sterker geworden. Maar dat geldt voor de tweede divisie in het algemeen, ik verwacht dat de verschillen minimaal zullen zijn.”

TEC-Quick Boys (zaterdag om 15.30 uur op sportpark De Lok in Tiel). TEC, geblesseerd: Yaël Eisen (bovenbeen). Twijfelgeval: Adham El Idrissi.