En dat is drie! Ook Yasin Celik vertrekt van vv Terborg naar Pax en is zondag al inzetbaar

Na middenvelder Marijn van Haarlem en spits Stijn Alkema is Celik al de derde speler die Terborg verlaat voor Pax. Pikant detail: trainer Vincent Selhorst is oefenmeester van beide clubs. Hoewel Selhorst al drie spelers van zaterdagvierdeklasser Terborg naar Pax, hekkensluiter in 3B, haalde, is zijn contract in Terborg onlangs verlengd tot medio 2024.