Eric Meijers-effect blijft nog uit bij TEC: ‘We hebben deze slag verloren, maar nog niet de oorlog’

De grondlegger van die uitspraak kreeg er landelijke bekendheid mee, maar in de voetbalwereld staat Eric Meijers de laatste jaren vooral bekend als trainer die in nood verkerende ploegen uit het slop moet trekken. Bij zijn laatste twee clubs stapte de Nijmegenaar namelijk ook in november in. In 2018 bij VVSB. Precies een jaar later bij Spakenburg. Nu moet Meijers - samen met hoofdtrainer Hans van de Haar - TEC aan het voetballen krijgen en in de tweede divisie houden.