Erix na afwezigheid van 3 jaar terug in vierde klasse

Wolfersveen deed gisteren in de slotronde van de vijfde klasse B echt zijn best, maar was niet bij machte het de gasten uit Lievelde lastig te maken. Erix had aan een punt voldoende voor de titel. ,,Bij rust was het maar 0-1, toen we kort daarna 0-2 maakten, was het gelopen’’, stelde trainer Mick Hermsen van Erix nuchter na het behalen van het kampioenschap in de kelderklasse. Hij had Rick ten Have (0-1 en 0-4), Juup ter Woerd (0-2) en Vigo ter Woerd (0-3) de doelpunten zien maken.