ESA loopt na beste eerste seizoenshelft van Nederland promotie mis, wat volgt is de leegloop: ‘Einde van een tijdperk’

VOETBAL NIJMEGEN AWC promoveert naar derde divisie na 1-0 winst op Baronie, nog één finale voor Beuningse Boys, degradatie Rood Wit en UHC

AWC is naar de derde divisie gepromoveerd. De 1-0 overwinning zondag in de return van de nacompetitiefinale tegen Baronie in Breda volstond na de 1-1 in de heenwedstrijd van donderdag in Wijchen.