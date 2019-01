Evander Sno assistent trainer en wellicht ook speler FC Lienden

Het is de bedoeling dat Nordin Wooter het seizoen afmaakt als trainer van FC Lienden. Omdat zijn overschrijving nog niet in goed gekeurd, zat Van de Haar zondag in het duel met VVSB (0-0) nog op de bank als trainer.



Wooter wordt de rest van het seizoen geassisteerd door Michel op ‘t Hoog en Evander Sno. Op ‘t Hoog was al assistent trainer onder Van de Haar zelf en eerder ook bij Hans Kraay jr.. Sno wordt daar nu aan toegevoegd. De oud-profvoetballer van onder meer NEC, Ajax, NAC Breda en het Schotse Celtic nam afgelopen zondag al plaats op de bank. ,,Maar we proberen hem ook over te schrijven als voetballer”, aldus Van de Haar.



In juli 2017 maakte Sno bekend te stoppen met profvoetbal wegens familieomstandigheden en ging hij voetballen voor de Utrechtse eersteklasser DHSC. Sinds afgelopen seizoen is Sno clubloos.