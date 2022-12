Ex-prof Ties Evers nieuwe trainer VVG’25, Philip Agteres naar Grol

De keuze van VVG'25 voor Ties Evers is best verrassend, want de 31-jarige oud-speler van De Graafschap, AGOVV en FC Volendam was nog nooit eerder hoofdtrainer. Evers, die zijn loopbaan als voetballer ook in Gaanderen begon, traint dit seizoen een keer per week met de selectie van VVG'25 mee en speelt af en toe in oefenduels nog in de hoofdmacht.