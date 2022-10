Fabian Mensah per direct gestopt bij DZC’68: ‘Ik heb in de afgelopen zes jaar bij elkaar nog geen seizoen gespeeld’

,,Een bewuste keuze", zegt Mensah. ,,Ik heb in de afgelopen zes jaar in totaal maar één seizoen gespeeld, bij elkaar opgeteld. Zoveel blessures heb ik gehad. Op een gegeven moment heeft het ook een weerslag op je privéleven. In je thuissituatie en op je werk ondervindt je er ook hinder van. En al die blessures leiden ook wel tot frustratie.”

In de voorbereiding op dit seizoen miste Mensah door blessures ook veel wedstrijden. Afgelopen zaterdag viel hij in tegen DUNO en scoorde met een droge knal de 2-0. ,,Maar na de wedstrijd kreeg ik last van mijn knie. Ik was maandag bij de fysiotherapeut en toen werd er lichte schade aan de meniscus geconstateerd. Ik zou er weer een aantal weken uit zijn. Toen heb ik de beslissing genomen om te stoppen. Het was de druppel. Ik blijf sporten, maar het zal geen voetballen meer zijn. Waarschijnlijk is mijn lichaam daar niet voor gemaakt.”