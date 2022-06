Falend beleid leidt de ondergang van GVVV in: ‘Bij veel clubs was veel eerder ingegrepen’

„Toch hoop je op een klein wonder”, vertelde GVVV-trainer Gery Vink na afloop. „De eerste helft was van onze kant best goed. Veel beter dan in Werkendam. We creëerden in ieder geval een aantal kansen. Dat gaf nog enige hoop. Maar door kinderlijke fouten en naïef verdedigen zetten we Kozakken Boys in een zetel. Zij profiteerden daar gretig van, waardoor we bij rust met 0-3 achterstonden.”