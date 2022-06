FC Barcelona wint Marveld-toernooi in Groenlo

Op Sportpark Den Elshof versloegen de Spanjaarden in de finale VFL Wolfsburg met 2-0. De beste Nederlandse club was PSV. De Eindhovenaren werden derde.

Toernooiorganisator, Marco Frank was tevreden over het toernooi. ,,Alles is goed gegaan en de sfeer was uiterst positief. Er waren ook veel bezoekers, meer nog dan voor corona. Al met al hebben we als organisatie weinig te klagen.’’