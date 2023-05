FC Bergh drukt Concordia Wehl dieper in de problemen

's-HEERENBERG FC Bergh heeft donderdagavond de inhaalwedstrijd in 3B tegen Concordia Wehl met 2-0 gewonnen. Victor Steinhauer scoorde beide treffers, verdeeld over beide helften.

,,Het was geen leuke wedstrijd, er werd veel balverlies geleden en je zag dat er voor beide teams wat op het spel stond", vatte trainer Iwan Went van FC Bergh uit 's-Heerenberg samen. ,,Het verschil tussen de ploegen was dat wij wel wisten te scoren. Concordia Wehl heeft namelijk ook mogelijkheden gehad.”

,,We hebben echt kansen gehad waarvan er een paar in moeten", stelde Concordia Wehl-trainer Michel Buiting. ,,Het is een beetje frustrerend dat dit dan niet lukt. Bij de 1-0 gaan we het duel op het middenveld niet goed in en de 2-0 is een halve counter en schiet die jongen hem hard via de onderkant lat raak. Zij scoren en wij niet.”

In de derde klasse B degraderen de nummers 12 en 13, de nummers 9, 10 en 11 moeten via de nacompetitie het vege lijf zien te redden. ,,Veilig zijn we nog niet, maar we hebben wel een goede stap gemaakt", besloot Went.

Onderste helft stand in 3B: 7. FC Bergh 21-31; 8. Eldenia 21-29; 9. FC Dinxperlo 21-24; 10. Concordia Wehl 21-18; 11. Gendringen 21-17; 12. HC’03 21-16; 13. Pax 22-12.