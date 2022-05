FC Bergh pakt titel na ‘galavoorstelling’, SDOUC verspeelt kostbare punten en Westervoort nieuwe koploper 4D

Volledig scherm FC Bergh viert het kampioenschap in 4C. © theo kock persfotografie

EERSTE KLASSE E

FC Winterswijk-RKHVV 0-1 (0-1).

Trainer Martijn Beltman van FC Winterswijk baalde. ,,We hadden voor rust één moment geen druk op RKHVV en daar profiteerden zij van. De tweede helft hebben we heel veel de bal gehad. We speelden best goed en de inzet was er. Maar we hebben te weinig uitgespeelde kansen gecreëerd. Het gat met de ploegen boven ons wordt wel groter. De nacompetitie halen wordt zo wel een moeilijk verhaal. Maar zo lang het nog kan, geven we alles.”

TWEEDE KLASSE I

Varsseveld-Spero 0-1 (0-1).

Varsseveld-trainer Arno Heersink baalde van de vroege tegengoal. ,,Dat was een dubieuze strafschop voor Spero. Martijn ten Brinke kreeg de bal na een duw op zijn hand en scheidsrechter Richard Kroesen legde de bal op de stip. Laat ik zeggen dat het een dubieuze beslissing was. Verder hebben we een goede wedstrijd gespeeld, een van de beste in de laatste tijd. We hebben kansen gehad en in de laatste minuut schoot Ruben Wonnink nog op de lat. Gelukkig heeft Viod verloren, zodat we een voorsprong van vier punten houden op de nummer twaalf.”

SDOUC-DIO'30 2-2 (1-0). 1-0 en 2-2 Kees van de Pavert.

SDOUC verspeelde dure punten in de strijd om het kampioenschap en is geen koploper meer. ,,We hebben niet onze beste wedstrijd gespeeld", zei trainer Jan Vreman. ,,We gingen met een 1-0 voorsprong rusten, maar stonden na vijf minuten in de tweede helft al met 1-2 achter. Na de 2-2 hadden we wel heel veel druk naar voren, maar verder dan een afgekeurd doelpunt wegens buitenspel kwamen we niet.”