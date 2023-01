FC Dinxperlo verliest van FC Bergh én van oud-trainer

Het duel met FC Bergh had een speciaal tintje, omdat Iwan Went, de trainer van de 's-Heerenbergse gasten, hiervoor jaren oefenmeester was bij FC Dinxperlo.

FC Dinxperlo kwam via David Hulshorst op een 1-0 voorsprong, maar vervolgens liep FC Bergh nog voor rust via Victor Steinhauer en Jesper Kok weg naar een 1-2 voorsprong.

Snel na rust maakte Stan de Winter er 1-3 van. Via Davy Lichtenberg werd het 2-3 en geloofde FC Dinxperlo er weer in. ,,In de laatste tien minuten hebben we wel vier opgelegde kansen gehad", aldus FC Dinxperlo-trainer Timo Kleinhesselink. ,,Ik denk dat een gelijkspel terecht was geweest.”