FC Jeugd sprokkelt punt bij GVA, Fortissimo kampioen na doelpunten in slotfase

voetbal valleiEr wordt dit weekeinde weer volop gevoetbald in de Vallei. Benieuwd naar alle verrichtingen? Een verzameling van de gebeurtenissen in het regionale amateurvoetbal vind je na afloop van de wedstrijden op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.

ZATERDAGVOETBAL

LANDELIJK

DERDE DIVISIE

De hoop dat ACV, koploper van de derde divisie A, een misstap bij Hoek zou maken, bleek ijdele hoop voor GVVV. De Assenaren wonnen in het verre Zeeuws-Vlaanderen met 1-4 en daarom blijft het verschil met de Veenendalers drie punten. GVVV won zelf eenvoudig met 4-0.

De uitwedstrijd van DOVO in Hoornaar bij SteDoCo leverde voor het elftal van trainer Florian Wolf een 2-0 verlies op.

1D ZUID 1

Na twee weken pauze heeft Bennekom in de eerste klasse D de draad weer opgepikt. De ploeg van interim-trainer Ronald Tulen rekende na rust af met Almkerk: 2-0. Daarmee boekte Bennekom de derde zege op rij. Voor de derde keer op rij hielden de Bennekommers de ‘nul’. Het eerste wapenfeit was voor de bezoekers, maar Christian de Haan redde. Daarna kreeg Bennekom kansen via Niels Koenderink en Marlon Versteeg. De eerste treffer viel na rust. Versteeg schoot tien minuten na rust zijn ploeg op voorsprong. Niet lang daarna verdubbelde Maurice Kuppens de marge. Een inzet van de bezoekers kwam nog op de lat, maar verder gaf Bennekom niets meer weg.

DTS Ede-Nivo Sparta 2-1 (0-1). 1-1 Frank Boers, 2-1 Ko Snel

2C WEST 1

In de tweede klasse C is Otterlo, vijf wedstrijden voor het einde, na één seizoen weer gedegradeerd. De ploeg van trainer Ronald Lieftink verloor thuis van nummer twee Valleivogels: 2-4. De degradatie komt niet bepaald uit de lucht vallen. Otterlo begon nog goed aan de competitie, met een zege op De Merino’s. Daarna sprokkelde de promovendus nog slechts twee puntjes, waarvan de laatste op 12 november. Tegen de Scherpenzeelse formatie bleef Otterlo strijden tot de laatste snik. De bezoekers kwamen op een 2-0 voorsprong, maar door goals van Alvin Broekhuizen en Kai Schuppers kwam Otterlo nog voor rust langszij. Twintig minuten voor tijd kwam Valleivogels weer op voorsprong en daarmee viel definitief het doek. Tien minuten voor tijd vergrootte Valleivogels de marge.

Lunteren-CDW 4-0 (0-0). 1-0 Max Degenaaar, 2-0 eigen doelpunt, 3-0 Thom Rijnders, 4-0 Dave van den Ham

De Merino’s-OVC’85 3-0 (1-0). 1-0 Joop de Bruin, 2-0 Pepijn van der Wissel, 3-0 Quincy Arends.

ASC Nieuwland-VRC 3-1 (1-1). 0-1 Mick Bomers.

3A OOST

Op Sportpark van Ketwich Verschuur is de Wageningse derby tussen WAVV en ONA’53 in 2-2 geeindigd. Alle treffers vielen in het laatste kwartier voor rust. Terwijl ONA’53 aandrong en de meeste aanspraak leek te maken op de openingstreffer, scoorde Davey Jansen in de 29e minuut na een snelle uitbraak van WAVV. Op dat moment had ONA’53 al twee keer gewisseld na hamstringblessures van zowel Eric Beem als Fabian Mösle. Lenie Onderstal bracht ONA’53 een minuut na de treffer van Davey Jansen alweer langszij waarna Bjorn van de Brink vier minuten later profiteerde van een fout van WAVV-verdediger Luuk van Harn. Zijn ploeggenoot Guus Arndts zorgde in de 45e minuut met een door de wind gedragen schot voor de eindstand 2-2.

Advendo’57-Blauw Geel’55 1-2 (1-0) 1-0 Niels van Geerestein, 1-1 Frank van de Wagen, 1-2 Marcel van Bruksvoort

SKV-VVA Achterberg 2-1 (2-0). 1-0 Niek van Steenbergen, 2-0 Bart Silvius, 2-1 Rick Degenaar

Veenendaal-ESA 2-2 (1-0). 1-0 Bambi, 2-1 Youri Keuken

JVC Cuijk-Renswoude 4-1 (1-1). 0-1 Arjan Verheij. Bijzonderheid: Net na de openingstreffer mist Verheij een strafschop.

4C OOST

Fortissimo heeft het kampioenschap in de vierde klasse C na de 2-0 overwinning op SDS’55 binnen. De Edenaren leken het titelfeest vlak voor tijd nog even uit te moeten stellen, bij een 0-0 stand, maar de overwinning werd in de slotfase alsnog behaald. Anass el Hassnaoui kopte Fortissimo in de 80ste minuut uit een vrije trap van Arjen Wilting op voorsprong. Tien minuten later besliste El Hassnaoui het duel door vanaf een meter of twintig prachtig raak te schieten: 2-0. Het feestje kon beginnen...

GVC-WVV Wageningen 3-1 (2-0). 1-0 en 3-1 Guilio Mornati, 2-0 Mads Nielsen, 2-1 Merwin Korterink.

Ede/Victoria-CHRC 4-0 (1-0). Wedstrijd vlak voor tijd gestaakt bij een 4-0 stand. 1-0 Joël Romeijn, 2-0 Roberto Queija Neira, 3-0 (pen.) Jop Stöfsel, 4-0 Wouter Engelen.

Stroe-Harskamp 0-3 (0-2). 0-1 Frank Hol, 0-2 Jeroen Cramer, 0-3 Donovan Rijlaarsdam.

4F WEST 1

In Rhenen heeft Candia’66 wederom een zege kunnen bijschrijven door met 4-2 te winnen van SVM Maartensdijk. Het betekende voor de ploeg van trainer Harrie Epskamp de zeventiende wedstrijd op rij waarin het ongeslagen bleef. De laatste nederlaag in de competitie leed Candia ’66 op 5 november 2022 toen het bij VOP met 2-1 verloor. Op de ranglijst staat de ploeg uit Rhenen, die vorige week de tweede periodetitel won, op de tweede plaats achter DEV Doorn. Bij rust keek Candia tegen een 0-2 achterstand aan. Via Nick ter Burg, Daan Achterberg (tweemaal) en Jesper ter Breenen werd de achterstand omgebogen in de tweede helft.

Musketiers-HDS 2-2 (1-0). 1-0 Fabian Peters, 2-0 Thomas Starrenburg (strafschop). Rode kaart Jesse Tollenaar (Musketiers) na ruim 25 minuten.

SVP-VOP 1-4 (0-1). 1-1 Jos van de Wilt

5B WEST 1

DVSA-SVMM 2-2 (2-0). 1-0 Jens Krüger (pen), 2-0 Ashley Vaartjes

Eemboys-Oranje Wit 0-9 (0-3). 0-1 en 0-5 Sam van Schuppen, 0-2 Rowin Bos, 0-3 Milan van Dijk, 0-4 en 0-6 Luca Masselink, 0-7 Pieter van Daalen, 0-8 en 0-9 Jeffrey Fonseca

ZONDAGVOETBAL

3C OOST

Het 0-0 gelijkspel van FC Jeugd tegen GVA werd door de Edese zondag derdeklasser als een morele overwinning ervaren. „Eindelijk een keer niet verliezen is ook wel lekker”, vond trainer ‘Coco’ Fares. „Natuurlijk staan we als voorlaatste nog op een directe degradatieplek, maar dat we ondanks de Ramadan er tegen GVA toch een punt uit hebben gesleept, stemt tot tevredenheid.”