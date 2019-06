FC Lienden degradeert naar derde divisie

Geen finaleplek voor Bennekom

19:04 BENNEKOM - Geen finaleplek voor Bennekom. Dat is de uitkomst van de tweede ronde in de nacompetitie. De ploeg van trainer Arnold Brehler verloor thuis van Go Ahead Kampen: 0-3. De ploeg uit Overijssel speelt derhalve komend weekend de finale tegen Spijkenisse voor een plek in de hoofdklasse. Bennekom komt volgend seizoen weer in de eerste klasse uit.