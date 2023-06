FC Trias kan na zure nederlaag bij Barbaros op vakantie

HENGELO/WINTERSWIJK FC Trias uit Winterswijk is er donderdagavond niet in geslaagd de volgende fase van de nacompetitie om promotie te bereiken. In Hengelo (O) verloor de derdeklasser op bezoek bij Barbaros met 2-1.

FC Trias had de eerste nacompetitiewedstrijd afgelopen week nog met 3-2 van Warnsveldse Boys gewonnen. Trainer Yassin Ouardighi van FC Trias baalde na afloop. ,,Het was een leuke en spannende wedstrijd waarin wij de winst hadden verdiend, helaas was het ons niet gegeven. Dat is wel erg zonde.”

De Winterswijkse formatie kende erg veel blessureleed, waardoor de trainer moest improviseren. ,,We speelden met een team waarvan de gemiddelde leeftijd net 22 jaar was. Drie spelers van het onder19-elftal startten in de basis, en aan het einde stonden er vijf of zes spelers van dat team in het veld. Ik ben ondanks de nederlaag supertrots op wat mijn team heeft laten zien.”

Achterstand

De spanning zat de gasten aanvankelijk in de weg, en al in de eerste minuut profiteerde Barbaros daarvan (1-0). ,,Maar gaandeweg gooiden we het schroom steeds meer van ons af. We kwamen uit een benutte strafschop van Cornelis Hofman ook verdiend op 1-1. Hij was zelf gehaakt, de strafschop was terecht.”

Na de pauze kreeg FC Trias volgens Ouardighi steeds meer de overhand. ,,We kregen ook drie of vier goede kansen, maar lieten na die te scoren. De 2-1 van Barbaros in de 75ste minuut was een voorzet die bij de tweede paal binnen viel.”

Barbaros liep op de laatste benen, maar hield het laatste kwartier stand. ,,Ze waren op, meerdere spelers van hen vroegen om een wissel, helaas lukte het ons niet om nogmaals te scoren.”

Barbaros speelt zondag in de derde ronde van de nacompetitie tegen Eilermark.