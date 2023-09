FC Winterswijk al door in beker, Wolfersveen weer met dubbele cijfers afgedroogd

‘Repeterend verhaal’ voor GVVV, opluchting bij DOVO: ‘We hebben dit nu nodig als begin voor betere tijden’

GVVV uit Veenendaal beleefde zaterdag in de tweede divisie een beroerde middag in en tegen Scheveningen (3-1 nederlaag). Bij buurman DOVO, actief in de derde divisie, regeerde de lach na de eerste competitiezege op ODIN’59: 2-0.