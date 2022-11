FC Winterswijk geeft voetbalshow, maar wil nog niet denken aan de vierde divisie

De ploeg van trainer Martijn Beltman won al zes van de zeven duels en is opgerukt naar de tweede plek in de eerste klasse D. ,,Dat we zo goed speelden is het resultaat van drie jaar keihard werken”, merkte Beltman op. ,,Wij waren continu de baas en het publiek heeft genoten. Al snel was het geloof bij SDO weg.”