FC Winterswijk haalt uit bij RKHVV, kater voor Longa’30, pijnlijk verlies voor Silvolde en Westervoort klopt Viod in topper

Longa'30 is bezig aan een zeer slechte serie. De Lichtenvoordenaren wonnen voor de zesde wedstrijd op rij niet. Tegen HVCH uit het Brabantse Heesch kwam de ploeg van trainer Dennis van Toor in de 55ste minuut door Thom Berendsen op een 1-0 voorsprong, maar de gasten bogen de achterstand in de slotfase om in een overwinning.