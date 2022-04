FC Winterswijk wil ‘best of the rest’ worden in eerste klasse

Na motoronge­luk gaat bij Hapse Boys-vleugel­flit­ser Tom Meijer ‘de brommer weer aan’

HELMOND/HAPS - Na een motorongeluk volgde een lange revalidatie. Tom Meijer is na bijna een jaar terug bij voetbalclub Hapse Boys. ,,In de ambulance vroeg ik of mijn been er nu af moest.”

9 april