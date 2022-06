Finaleduel vv Doetinchem gestaakt wegens wanordelijkheden, Longa’30 overklast Bemmel en promotie voor FC Dinxperlo

Longa'30 leeft nog. De Lichtenvoordse hoofdklasser klopte SC Bemmel overtuigend met 5-1 en speelt nu de finale tegen Nemelaer om één plek in de hoofdklasse. Waar de wedstrijd op zondag 26 juni gespeeld wordt, is nog niet duidelijk.

Witkampers-vv Doetinchem, om een plek in de tweede klasse, haalde het einde niet. Het duel werd in de 119e minuut bij een 3-2 stand wegens wanordelijkheden gestaakt. Doetinchem had toen nog slechts negen spelers op het veld staan.

FC Dinxperlo promoveerde in de laatste wedstrijd van trainer Iwan Went naar de derde klasse. La Première uit Almelo werd met 1-0 geklopt. Het Giesbeekse GSV'38 haalde de derde klasse niet: Jonge Kracht was in de finale met 2-1 te sterk.

PROMOTIE NAAR HOOFDKLASSE

Longa'30-SC Bemmel 5-1 (1-0). 1-0 Sybe Heutinck, 2-0 eigen doelpunt, 3-0 Thom Berendsen, 3-1 Teun Peters, 4-1 Mart Hummelink, 5-1 Thom Berendsen.

Longa'30 legde voor veel publiek een puike prestatie op de mat. SC Bemmel, de nummer drie uit de eerste klasse E, kwam er in Lichtenvoorde niet aan te pas. Longa'30 speelde een sterke eerste helft, maar maakte het zichzelf lastig, want al vrij snel in de wedstrijd keerde Bemmel-doelman Bram van der Sluijs een zwak ingeschoten strafschop van Siep Rompelaar.

In de 43ste minuut opende Longa'30 toch de score toen verdediger Sybe Heutinck een hoekschop van Rompelaar knap raak kopte: 1-0.

In de tweede helft nam Bemmel meer risico's en van die ruimte profiteerde Longa'30 optimaal. Nadat het door een eigen doelpunt 2-0 werd, zorgde spits Thom Berendsen voor de 3-0. In de 82ste minuut bracht Teun Peters de spanning terug met de 3-1, maar dat duurde maar even. Berendsen stelde eerst Mart Hummelink in staat de 4-1 te scoren en zorgde zelf voor het slotakkoord: 5-1.

In de finale speelt Longa'30 nu op neutraal terrein tegen Nemelaer uit het Brabantse Haaren. Nemelaer won zondag met 2-1 van TAC'90 uit Den Haag dat door dit resultaat degradeerde.

Longa'30 speelt zondag 26 juni de finale tegen Nemelaer.

PROMOTIE NAAR DE TWEEDE KLASSE

Witkampers-vv Doetinchem gestaakt bij 3-2 in de 119e minuut. 1-1 Lex Overbeek, 1-2 Bram van Dooren.

Het duel werd in de 119e minuut gestaakt door scheidsrechter R. Hoffmann vanwege ongeregeldheden. Eerst werd er vuurwerk op het veld gegooid door Doetinchem-supporters en daarna ontstonden ongergegeldheden. Doetinchem keek in de verlenging tegen een 3-2 achterstand aan en stond nog met slechts negen spelers op het veld na rode kaarten voor Jorrit Splitthoff (twee keer geel) en Furkan Yeter.

Doetinchem-trainer Hans Hendriksen kon het tafereel bij de kantine niet goed gadeslaan. ,,Ik stond op een afstandje. Het begon ermee dat er vuurwerk op het veld werd gegooid en daarna volgden wat schermutselingen bij de kantine. Het is heel treurig dat het zo is gelopen en een totale anticlimax.’’

Ook Owen Peters, speler van Doetinchem, kon niet goed zien wat er bij de kantine gebeurde, maar vertelde wel dat de angst bij sommige aanwezigen op het Sportpark voelbaar was. ,,Mijn zusje van zeven was er ook en die was aan het huilen van de angst en die wilde naar huis. Dat is in- en intriest natuurlijk’’, aldus de middenvelder.

De politie moest op sportpark De Wolzak in Eefde in actie komen. Scheidsrechter Hoffmann besloot dat de wedstrijd niet meer hervat werd. De tuchtcommissie van de KNVB moet nu een uitspraak doen.