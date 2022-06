Florian Wolf (35) had ruim vijftig spelers op proef vóór geslaagd debuutjaar bij DOVO: ‘Er waren nog acht spelers over’

Lange tijd dacht de inwoner van het Noord-Hollandse Assendelft dat hij zelf in de nacompetitie zou belanden. Maar de Veenendaalse club speelde zich uiteindelijk al in de reguliere competitie veilig. ,,De handhaving in de derde divisie, na de laatste wedstrijd bij Ajax (3-2 verlies, HB), hebben we die avond met z’n allen uitgebreid gevierd. Ik heb er lange tijd rekening mee gehouden dat we op een nacompetitieplek zouden eindigen. Rechtstreeks lijfsbehoud is geweldig voor ons allemaal.”