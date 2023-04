Fortissimo kampioen na doelpunten in slotfase, ruime nederlaag voor Renswoude, Bennekom pakt draad weer op met driepunter

ZATERDAGVOETBAL

1D ZUID 1

Na twee weken pauze heeft Bennekom in de eerste klasse D de draad weer opgepikt. De ploeg van interim-trainer Ronald Tulen rekende na rust af met Almkerk: 2-0. Daarmee boekte Bennekom de derde zege op rij. Voor de derde keer op rij hielden de Bennekommers de ‘nul’. Het eerste wapenfeit was voor de bezoekers, maar Christian de Haan redde. Daarna kreeg Bennekom kansen via Niels Koenderink en Marlon Versteeg. De eerste treffer viel na rust. Versteeg schoot tien minuten na rust zijn ploeg op voorsprong. Niet lang daarna verdubbelde Maurice Kuppens de marge. Een inzet van de bezoekers kwam nog op de lat, maar verder gaf Bennekom niets meer weg.

4C OOST

Fortissimo heeft het kampioenschap in de vierde klasse C na de 2-0 overwinning op SDS’55 binnen. De Edenaren leken het titelfeest vlak voor tijd nog even uit te moeten stellen, bij een 0-0 stand, maar de overwinning werd in de slotfase alsnog behaald. Anass el Hassnaoui kopte Fortissimo in de 80ste minuut uit een vrije trap van Arjen Wilting raak. Tien minuten later besliste El Hassnaoui het duel door vanaf een meter of twintig prachtig raak te schieten: 2-0.