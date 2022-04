‘Founding father’ Tighadouini wil met ZVV Ede de eredivisie in en verlengt zijn contract

OBW later tegen Grol in Achterhoek Cup; donderdag wederom inhaalvoet­bal

DOETINCHEM - De wedstrijd tussen Grol en OBW in het toernooi om de Achterhoek Cup is verschoven naar dinsdag 12 april. Het duel had dinsdagavond gespeeld moeten worden, maar het Zevenaarse OBW had niet voldoende spelers.

29 maart