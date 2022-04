Gebroken jukbeen: jeugdspeler doet aangifte bij politie na rellen duel OBW-Doetinchem

,,Na afloop van die wedstrijd kregen supporters van ons en spelers van Doetinchem het met elkaar aan de stok”, zegt OBW-bestuurder Chris van Brero. ,,Een jeugdlid van ons, een jongen van 19 jaar, wilde naar de kantine lopen en werd daarbij geslagen en geschopt. Hij brak daarbij zijn jukbeen en had de noppen van een Doetinchem-speler op zijn been staan. De politie heeft de zaak nu in onderzoek.”