Geel-zwart hart van Joey Wijnhoven is ‘dingetje’ in Millingen, met MASV strijdt hij na gewonnen topper om de titel

Voetbalprogramma Arnhem e.o. Weer een weekeinde vol 'topduels', wedstrij­den van DVOV en AVW'66 afgelast

ARNHEM - In de laatste ronde in het amateurvoetbal voordat voor de meeste clubs de winterstop aanbreekt, staan er in de regio Arnhem weer volop interessante wedstrijden op het programma. MASV-De Bataven, Eldenia-SML, SC Rheden-SC EDS, Elsweide-Gelders Eiland, Arnhemse Boys-ASV Zuid Arnhem, DFS-De Paasberg zijn de grootste ‘highlights’.

10 december