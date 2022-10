Geluk van koploper OBW is voorlopig nog niet op

Of hij gedacht had dat OBW de maand november in zou gaan als lijstaanvoerder? ,,Ik denk dat niemand dat verwacht had’’, antwoordde trainer Roberto Tuinstra. De gepromoveerde Zevenaarders blijven na de 2-1 zege op het Ulftse SDOUC koploper in de tweede klasse H, met uit vier duels de maximale score van twaalf punten.