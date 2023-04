Gemankeerd DTS Ede onderuit, Candia’66 viert periodetitel met ruime zege, SDS’55 naar tweede plek

Zeges in inhaaldu­els voor ZZC'20, AVW'66 en Terborg

DOETINCHEM AVW’66, ZZC'20 en Terborg kunnen met een positief gevoel het paasweekeinde in. De inhaalduels die de ploegen zaterdagmiddag speelden, werden alle omgezet in winst. ZZC'20 versloeg Twello in Zelhem met 2-0.