Genadeloze afstraffing Eldenia bij DTS Ede: 10-2

EDE - Eldenia zal het inhaalduel bij DTS'35 in de topklasse niet gauw vergeten. De voetbalsters uit Elden verloren donderdagavond met de bizarre cijfers 10-2 van de nummer drie uit Ede, die vooraf toch maar vijf punten meer had dan Eldenia.

,,Na 25 minuten stonden we 4-0 achter, toen konden alle mooie plannen die we hadden de prullenbak in", sipte trainer Jop de Bruijn na de kloppartij. ,,DTS versnelde het spel zó goed, dat we er totaal niet aan te pas kwamen.”

Daarbij deed DTS de naam van het eigen Sportpark Inschoten alle eer aan. ,,Ze ‘kilden’ elke kans. We zagen er zelf verdedigend ook niet altijd al te best uit. Met de combinatie van die twee zaken kan het dus zo'n uitslag worden. Bij rust was het 6-0 dus in de tweede helft konden we niets anders dan proberen de schade te beperken.”

Tegentreffers bij 10-0

Dat lukte maar half. Bij 10-0 scoorde aanvalster Denise Gerrits nog wel tweemaal tegen. ,,Die deed na die doelpunten nog even of ze de Champions League had gewonnen, daar kon ik van binnen wel om lachen", grinnikte De Bruijn. ,,Het verzachtte de pijn íets, maar niet veel. Gelukkig spelen we zaterdag alweer, bij FC Rijnvogels. Dan kunnen we dit snel van ons af spelen.”

De Edese goals werden gemaakt door Daphne van Kruistum (3), Sofie Houba (2), Ilse van der Zanden, Jill Pijnappels, Joëlle de Bondt, Anoek Blankespoor en Gera op den Kelder.