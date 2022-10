Gendringen is klaar in de beker; vierdedivisionist Orion met 3-1 te sterk

Betuws voetbalduo in definitie­ve selectie Oranje

BEMMEL/HUISSEN - Veerle Buurman uit Bemmel en Aniek Janssen uit Huissen (beiden 16) zijn opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor voetbalsters onder 17 jaar. Dat speelt vanaf 19 oktober in Portugal drie kwalificatieduels voor het Europees kampioenschap volgend voorjaar in Estland.

13 oktober