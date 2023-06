Gespannen FC Dinxperlo leeft nog, ook zonder vakantieganger David Hulshorst

nacompetitievoetbal vallei Voetbal­over­zicht: GVVV ronde verder; De Merino's blijft tweedeklas­ser; SV Panter naar kelderklas­se

De nacompetitie is in volle gang. In de Vallei komen dit weekeinde tien voetbalclubs in actie in de strijd om promotie en lijfsbehoud. Benieuwd naar alle verrichtingen? Blijf deze pagina verversen voor updates.