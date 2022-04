Gifbeker moet helemaal leeg bij Longa’30, buurman RKZVC werkt ook niet mee en FC Trias wint topper van OBW

Tegen Orion zat het Longa'30 niet mee. Bij de enige kans in de eerste helft scoorde Orion meteen. Vlak daarvoor had Thomas Kerperien een grote mogelijkheid op de 1-0 laten liggen. Na rust kwam Longa'30 via de jonge Bjarne te Brake op 1-1, maar in de 88ste en 90ste minuut trok Orion, dat weinig liet zien, de wedstrijd alsnog naar zich toe.

,,De eerste zestig minuten hebben we verloren van onszelf", stelde RKZVC-trainer Arjen Nijman. ,,We stonden al heel snel met 1-0 achter en waren daarna aan de bal niet goed genoeg, al was het op dit hobbelige veld heel lastig voetballen. Maar we werden ook afgetroefd in de duels. Vlak na rust kreeg Remco van Leeuwen een domme rode kaart na een tackle met twee benen over de bal. Voor de tien die daarna op het veld stonden, heb ik wel complimenten. Ze hebben er heel veel energie ingestoken en nog twee keer gescoord. Maar al met al is het natuurlijk een heel teleurstellende middag.”