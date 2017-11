'Gouden vent' Jurgen (45) uit Wijchen is de regionale Clubheld 2017

Regionale Clubhelden 2017, de top-5

1. Jurgen van de Groes (AWC), 490 stemmen

2. Willeke Kersten (Fortuna'74), 422 stemmen

3. Frank Roos (AVA'70), 387 stemmen

4. Geert Wieggers (GSV’38), 312 stemmen

5. Bas Kaptein (DVOV), 302 stemmen 'Hij staat altijd voor iedereen klaar'. 'De centrale man bij AWC'. 'Heeft altijd een goed humeur'. 'Onmisbaar'. 'Een gouden vent'. Een greep uit de motivaties van de stemmers zegt genoeg.



Van de Groes won de regionale verkiezing met 68 stemmen voorsprong op de nummer twee. De winnaar is bepaald door het aantal stemmen, het rapportcijfer en de motivatie en er moet voldaan zijn aan de voorwaarden.

Hij maakt daarmee kans om tijdens de landelijke finale op 21 november bij de KNVB in Zeist de hoofdprijs van 10.000 euro voor zijn club te winnen en de titel Clubheld van de Amateursport 2017 te verdienen. De voorbije weken zijn er 967 clubhelden van de diverse sportverenigingen uit het verspreidingsgebied van de Gelderlander voorgedragen. Er is 12.514 keer gestemd.

Hoe is de campagne voor u verlopen?

,,In het begin was ik er niet zo mee bezig, maar toen uit de tussenstanden bleek dat ik bovenaan stond ben ik zelf actief stemmen gaan werven. Ik loop al mijn hele leven bij AWC, dus bijna iedereen binnen de club kent mij. Dat maakte het makkelijker om iedereen te benaderen om op mij te stemmen.’’

Uit de stemmotivaties blijkt tot u uw ziel en zaligheid in de club legt. U heeft veel taken, hoe is dat zo gekomen?

,,Zo’n tien jaar geleden waren we binnen ons seniorenelftal ontevreden over in welke competitie we in werden gedeeld. Je kunt dan wel gaan zitten zeuren, maar je kunt ook zelf de handschoen oppakken. Dat heb ik toen gedaan. Daar zijn in de loop van de tijd steeds meer functies bijgekomen. Ik ben in de week zo’n vijftien uur bezig met AWC. Overdag heb ik best wel wat tijd, omdat ik in de horeca werk. Een avond in de week ben ik vrij, dan train ik het onder 15-team van mijn zoon.’’

Volledig scherm © flip franssen

U bent 45 jaar en daarmee een jonge vrijwilliger. Mist u soms de bereidwilligheid bij anderen om wat te betekenen voor de club?

,,Ik laat iedereen in zijn waarde, maar het soms lastig om genoeg vrijwilligers te vinden voor alle taken die we hebben. We proberen nu een jeugdacademie op te zetten waarbij alle jeugdteams naar een hoger niveau moeten, dus niet alleen de hoogst spelende kinderen. Dat vergt net wat meer van de ouders. Roepen van vanaf de zijkant is dan te makkelijk, dan kan je beter zelf meehelpen om er iets moois van te maken.’’

Hoe zou u AWC als club omschrijven?

,,Als een echte familieclub, waar iedereen altijd welkom is. Terwijl de vereniging met ongeveer duizend leden groot is, hangt er toch een dorpse sfeer. We organiseren veel leuke dingen met elkaar en in de kantine is het na afloop vaak nog heel gezellig. In die 39 jaar dat ik hier rondloop, is dat eigenlijk altijd zo geweest.’’

Stel u wint de finale. Wat moet AWC dan doen met die 10.000 euro?