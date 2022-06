Goudsblom is goud waard voor opgestaan Advendo’57: ‘Het is alsof we kampioen zijn geworden’

Wonder van Ederveen is compleet: Advendo’57 handhaaft zich in derde klasse na slijtageslag tegen De Treffers

,,Dit is geweldig”, zei de voormalig jeugdspeler van VRC toen het besef een beetje was neergedaald. ,,Het is alsof we kampioen zijn geworden. Dat is misschien ook wel een beetje zo, want weinig mensen hadden hier rekening mee gehouden.”