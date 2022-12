Grensrechter mishandeld bij gestaakt voetbalduel MEC’07, ook hevige vechtpartij bij Buren

Berusting na een rommelige pot tussen De Bataven en SC Bemmel

De strijd om de officieuze titel ‘beste voetbalclub in Lingewaard van dit seizoen’ is na het 1-1 gelijkspel tussen De Bataven en Sportclub Bemmel zaterdagavond in Gendt voorlopig onbeslist. Ook de strijd om de koppositie in de eerste klasse D ligt door deze uitslag nog helemaal open. SC Bemmel staat nog minstens één week bovenaan, maar dat kan na komend weekend weer anders zijn.

5 december