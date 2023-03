Groessen drukt ’t Peeske dieper in moeras

Groessen kwam met 2-0 voor. Van Eekeren: ,,Maar door een standaardsituatie, een afstandsschot en een zwabberbal kwamen we met 2-3 achter. Gelukkig wonnen we toch.”

’t Peeske, dat nog maar één punt voorsprong heeft op nummer 10 Loo, had veel pech. Doelman Fabian Krus moest vervangen worden bij de ploeg uit Beek, nadat hij met een eigen speler in botsing kwam en tweede doelman Danny van Arem ging eraf omdat een Groessen-speler in de rebound op zijn vingers ging staan. In de slotfase moest veldspeler David Bergervoet het Beekse doel verdedigen. Hij was niet opgewassen tegen de strafschop van Robin van Ussen.