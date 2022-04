Grol bedwingt Viod in kwartfinale van Achterhoek Cup

,,Na de vele tegengoals in de laatste wedstrijden, hebben we dit keer minder risico’s genomen”, aldus Grol-trainer William Krabbenborg. ,,We speelden compacter en wilden per se de nul houden. Daarin zijn we goed geslaagd. Het was alleen jammer dat Luc Berentsen niet scoorde, want hij kreeg heel goede kansen. Ik ben ook erg tevreden over de 18-jarige jeugdspeler Mark Hietland. Hij deed het voortreffelijk. Zondag begint voor ons tegen Schalkhaar de derde periode. Ik hoop dat we deze lijn kunnen voortzetten.”