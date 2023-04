Grol en DVC’26 krijgen geen straf voor ‘knokpartij’, ook rode kaarten zijn geseponeerd

Terugkeer in Arnhem valt voor RKHVV’er Tom Titarsolej in het water

Het werd niet de gedroomde terugkeer op de Arnhemse velden voor Tom Titarsolej (26). De Arnhemmer die vorig seizoen overstapte van derdeklasser ESA naar eersteklasser RKHVV schudde veel bekenden de hand, maar keek halverwege wel tegen een 2-0 achterstand aan. Het was direct de voorlopige eindstand in de derby tegen MASV, want arbiter Marcel Boekholt staakte na lang soebatten in de rust het duel vanwege een hamstringblessure.