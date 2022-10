Grol en Eric van Zutphen, het zou ‘the perfect match’ zijn

Nu is Jan en alleman snel kwaad in deze in ijltempo polariserende maatschappij. Zo vreemd was het dus ook weer niet dat er op sportpark Hengelder na DCS-Grol vooral stoom uit de oren kwam bij de betrokkenen.Bij tweedeklasser Grol waren ze woedend op iedereen - behalve op zichzelf - nadat ze in de 96ste minuut de 3-2 om de oren hadden gekregen.